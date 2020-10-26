Київського кандидата виключили з партії через причетність до "опитування Зеленського"

Дар'я Дурова політика 00:04, 27.10.2020

Партія "Демократична сокира" виключила свого кандидата на виборах у Броварську міську раду (Київська область) через причетність до "опитування Володимира Зеленського".

Крім того, центр партії в Броварах розпустили в повному складі, а сторінки місцевого осередку в соцмережах заблокували. Про це повідомляється на Facebook-сторінці політсили.

"Керівництво організації в Броварах, яке дозволило цьому кандидату балотуватися, відсторонюється від посад", – заявили в політсилі.

Як пояснили вони, виключений кандидат є директором фірми, яка отримала замовлення на проведення опитування.

"Кандидат уклав цю угоду вже після свого висунення від "Демократичної сокири" і не повідомив своє керівництво про укладення договору з партією "Слуга народу", чим порушив усі моральні принципи нашої партії і підставив під загрозу всі наші дії протягом останнього року і найголовніше – нашу репутацію", – сказано в повідомленні.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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