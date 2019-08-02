Образився? Кличко розповів про дзвінок Зеленського, якого "ввели в оману"

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що готовий в будь-який момент дати – публічно і непублічно – роз'яснення тієї чи іншої ситуації, яка цікавить президента Володимира Зеленського.

Так він відповів на питання "РБК-Україна" про публічний дзвінок глави держави з приводу закупівлі трамваїв у Дніпрі. Кличко запевняє, що не образився і така ситуація є нормальною.

Кличко і Зеленський поговорили по телефону РБК-Україна

"Про образі мова не йде. Я пояснив ситуацію. Глава "Татра-Юг" знає, що в зв'язку зі старою конструкцією моделей трамваїв ми такий транспорт не купували довгий час. Сучасні вимоги – це 100% низька підлога, комфортні умови для перевезення пасажирів. У той момент, коли вони представили новий трамвай, який ми разом оглядали, я сказав, що місто купує. Ми зробили передоплату в 10 мільйонів, решту повинні виплатити після коригування бюджету. І ще замовили десять таких трамваїв. Тому я вважаю, що ввели в оману і президента, і пана Богдана (Андрій Богдан, керівник Офісу президента. – Ред.). В даному випадку я уточнив ту інформацію, яка була дана", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 липня президент Зеленський дізнався від працівників машинобудівного заводу в Дніпрі про те, що столична влада нібито не заплатила за поставлені трамваї, і подзвонив з цього приводу Віталію Кличку.

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