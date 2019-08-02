Головна Новини
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ політика

Образився? Кличко розповів про дзвінок Зеленського, якого "ввели в оману"

2.2т Читати матеріал російською

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що готовий в будь-який момент дати – публічно і непублічно – роз'яснення тієї чи іншої ситуації, яка цікавить президента Володимира Зеленського.

Так він відповів на питання "РБК-Україна" про публічний дзвінок глави держави з приводу закупівлі трамваїв у Дніпрі. Кличко запевняє, що не образився і така ситуація є нормальною.

Кличко і Зеленський поговорили по телефону

Кличко і Зеленський поговорили по телефону

РБК-Україна

Новини
Не на того напали: кому подзвонить Віталій Кличко, захищаючи своє політичне майбутнє

"Про образі мова не йде. Я пояснив ситуацію. Глава "Татра-Юг" знає, що в зв'язку зі старою конструкцією моделей трамваїв ми такий транспорт не купували довгий час. Сучасні вимоги – це 100% низька підлога, комфортні умови для перевезення пасажирів. У той момент, коли вони представили новий трамвай, який ми разом оглядали, я сказав, що місто купує. Ми зробили передоплату в 10 мільйонів, решту повинні виплатити після коригування бюджету. І ще замовили десять таких трамваїв. Тому я вважаю, що ввели в оману і президента, і пана Богдана (Андрій Богдан, керівник Офісу президента. – Ред.). В даному випадку я уточнив ту інформацію, яка була дана", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 липня президент Зеленський дізнався від працівників машинобудівного заводу в Дніпрі про те, що столична влада нібито не заплатила за поставлені трамваї, і подзвонив з цього приводу Віталію Кличку.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особи
Віталій Кличко Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel