НСК "Олімпійський" почали готувати до дебатів Зеленського і Порошенка: перші фото

Столична поліція почала підготовку до проведення дебатів між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком, які, ймовірно, пройдуть на НСК "Олімпійський".

9 квітня на території спортивного комплексу керівники екстрених служб і правоохоронних органів провели нараду, повідомила прес-секретар Національної поліції України Ольга Атаманова на своїй сторінці у Facebook.

"Поліція готується до забезпечення громадського порядку та безпеки на "Олімпійському". Глава Нацполіції Сергій Князєв, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий і глава ДСНС Микола Чечоткін, керівництво Нацгвардії та дирекція стадіону провели координаційну раду на НСК", – пояснила Атаманова.

НСК "Олімпійський" Facebook Ольга Атаманова

НСК "Олімпійський" Facebook Ольга Атаманова

Як відомо, вартість проведення дебатів на НСК "Олімпійський" між кандидатами в президенти становить майже 6 млн грн.

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Як писав OBOZREVATEL, Порошенко покликав Зеленського провести дебати на стадіоні НСК "Олімпійський" у неділю, 14 квітня.

Зеленський прийняв виклик глави держави прийти на дебати на стадіон НСК "Олімпійський", проте заявив, що вони повинні відбутися в п'ятницю, 19 квітня.

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