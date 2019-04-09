НСК "Олімпійський" почали готувати до дебатів Зеленського і Порошенка: перші фото

Столична поліція почала підготовку до проведення дебатів між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком, які, ймовірно, пройдуть на НСК "Олімпійський".
9 квітня на території спортивного комплексу керівники екстрених служб і правоохоронних органів провели нараду, повідомила прес-секретар Національної поліції України Ольга Атаманова на своїй сторінці у Facebook.
"Поліція готується до забезпечення громадського порядку та безпеки на "Олімпійському". Глава Нацполіції Сергій Князєв, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий і глава ДСНС Микола Чечоткін, керівництво Нацгвардії та дирекція стадіону провели координаційну раду на НСК", – пояснила Атаманова.
НСК "Олімпійський"
Facebook Ольга Атаманова
НСК "Олімпійський"
Facebook Ольга Атаманова
Як відомо, вартість проведення дебатів на НСК "Олімпійський" між кандидатами в президенти становить майже 6 млн грн.
Петро Порошенко та Володимир Зеленський
Як писав OBOZREVATEL, Порошенко покликав Зеленського провести дебати на стадіоні НСК "Олімпійський" у неділю, 14 квітня.
Зеленський прийняв виклик глави держави прийти на дебати на стадіон НСК "Олімпійський", проте заявив, що вони повинні відбутися в п'ятницю, 19 квітня.
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