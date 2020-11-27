У новообраній обласній раді Київщини фактично утворилась коаліція "Слуги народу", ОПЗЖ та "Батьківщини". Вони нібито намагаються із порушенням регламенту взяти під контроль облраду і протиснути на посаду голови ради свого кандидата.

Про це повідомила народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар. Вона пояснила, що для цього намагаються провести голосування окремими бюлетенями – хоча за регламентом бюлетень має бути один із включеними до нього кандидатурами.

"Фактично коаліція, яка тут існує – "Слуга народу", "Батьківщина" і ОПЗЖ, – не довіряють своїм депутатам, тому виступили проти початкового бюлетеня, де було двоє кандидатів. Через недовіру до власних депутатів і маючи таке завдання, очевидно, від Офісу Президента провести свого кандидата від "Слуги народу" Склярова, це відбувається під наглядом і окремими бюлетенями. За це була боротьба. Як і за спробу вивести із зали людину, яка за даними колег-депутатів хвора на коронавірус, але її привели якраз для цього голосування", – наголосила Сюмар.

"Очевидно, що є сьогодні така задача від Офісу президента – взяти під контроль Київську обласну раду, і їх жодним чином не турбує коаліція з "Опозиційною платформою – За життя", – наголосила Сюмар.

Вона нагадала, що ще перед місцевими виборами були заяви про те, що саме такі коаліції буде формувати "Слуга народу".

"Зараз у Київській обласній раді саме це і відбувається – із численними порушеннями регламенту, переписуванням попереднього порядку голосування, який був визначений відповідно до регламенту", – зауважила Сюмар.