"Пройшов оглядини у Коломойського": стало відомо, хто замінить звільненого главу Київської ОДА

Крісло голови Київської обласної державної адміністрації Михайла Бно-Айріяна, який вирішив піти з посади, може зайняти харківський підприємець Олексій Чернишов.
Про це повідомив колишній народний депутат України, журналіст Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі. Чернишов, як написав він, "вважається близьким до депутата від "Опозиційної платформи – За Життя" Олександра Фельдмана".
За даними Лещенка, що "протекцію" Чернишову нібито робить бізнесмен Ігор Коломойський.
Останній нібито "через підзвітних депутатів активно збивав керівника Київської області Михайла Бно-Айріяна, який подав у відставку".
"За інформацією джерел, Чернишов пройшов оглядини у Ігоря Коломойського", – написав Лещенко.
Олексій Чернишов
kievvlast.com.ua
Нагадаємо, Бно-Айріян повідомив про відставку на своїй сторінці в Facebook. При цьому в пості він процитував головного героя роману Івана Багряного "Сад Гетсиманський" Андрія Чумака:
"Ліпше умерти раз, умерти гордо, з незламаною душею, аніж повзати на колінах і вмерти двічі – морально й фізично. Але в першім варіанті ще є шанс взагалі не вмерти".
Раніше Лещенко заявив, що чиновник вирішив звільнитися через постійні інформаційні атаки в свою сторону.
Володимир Зеленський і Михайло Бно-Айріян
president.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Колишній співробітник "Укренерго" Михайло Бно-Айріян був призначений головою Київської ОДА 10 липня. Посвідчення глави ОДА йому особисто вручив президент Володимир Зеленський.
Відомо, що Бно-Айріян навчався в одній групі в Інституті міжнародних відносин з главою партії "Слуга Народу" Дмитром Разумковим.
Раніше він працював в посольстві України в Росії, потім повернувся в Україну і став радником міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка, який працював в уряді Азарова.
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