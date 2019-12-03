Нові школи і плюс в бюджеті: Кличко назвав топ-10 досягнень Києва за рік

Мер Києва Віталій Кличко виступив з публічним звітом про результати своєї роботи за 2019 рік. Він розповів про міжнародні візити до Швейцарії на Давоський форум, в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Парижі, а також в США.

Крім того, як повідомляє пресслужба партії "УДАР", голова столиці поділився успіхами, яких вдалося домогтися для поліпшення життя міста.

"Робота, робота і робота в Києві. Нові об'єкти, зустрічі з киянами. Цей рік додав сивини і зморшок. Зайвих 3 кілограми ваги, з яких 2 я хочу скинути!" – зазначив Кличко.

"Іноді вранці, коли прокидаюся, – мій смарт-годинник показує не більше 20% життєвих сил. Але я встаю. Іду. І працюю. Тому що маю амбіції – моє місто повинне бути найкращим! І я не маю права на поразку – тільки перемога! Наша. Спільна! Ми разом міняємо своє місто, свою країну!" – підкреслив мер Києва.

Серед найбільших досягнень року, що минає, він виділив 10 пріоритетних напрямків, які стосуються покращення інфраструктури української столиці й добробуту її жителів.

Звіт Кличка за рік роботи Пресслужба партії "УДАР"

Звіт Кличка за рік роботи Пресслужба партії "УДАР"

Нові спортивні об'єкти

За словами Кличка, столична влада продовжує оновлювати спортивні об'єкти і будувати нові. "Ми відкрили після реконструкції стадіон "Русанівець". 4 грудня відкриваємо оновлений легкоатлетичний манеж на Березняках. Я вам хочу сказати: такої бази для підготовки спортсменів не має жодне місто України", – зазначив Кличко.

Він також додав, що на стадії завершення знаходяться роботи з капітального ремонту басейну на вулиці Бастіонній, незабаром відкриються оновлені спортивні школи "РИНГ" і "Атлант", а також розпочато роботи з реконструкції фізкультурно-оздоровчого комплексу на вулиці Райдужній.

Важливим мер назвав і те, що Київ з кожним роком приймає все більше спортивних подій світового рівня. У 2019 року в Києві пройшов мотофестиваль Moto open Fest, чемпіонат Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій з напівмарафону, чемпіонат Європи зі стрибків у воду, клубний чемпіонат світу з веслування на човнах "Дракон". А в 2021 році Київ готується прийняти чемпіонат світу з міні-футболу.

Звіт Кличка за рік роботи Пресслужба партії "УДАР"

Сотні нових парків і скверів

Кличко підкреслив, що в столиці за останні кілька років оновили 414 парків і скверів та дали статус парку або скверу 397 новим зеленим зонам відпочинку.

"Київ – це місто парків, найзеленіше місто в Європі! І одним з пріоритетів нашої роботи залишається оновлення зелених зон столиці та створення нових. Цього року ремонтні роботи ми здійснили в 75 парках і скверах. У місті побільшало зелених зон – Київрада в 2019 надала такий статус 31 ділянці", – сказав мер.

Він зазначив, що на облаштування парків і скверів у 2019 році з бюджету міста виділили майже 570 млн гривень.

Також в 2019 році оновили три міських пляжі – "Вир", "Галерний", "Троєщина". Їх зробили сучасними і комфортними зонами відпочинку біля води.

Ще однією подією року для столиці стало відкриття пішохідно-велосипедного мосту, який з'єднав Володимирську гірку і парк "Хрещатий" та облаштування Алеї художників з новими сходами від Андріївської церкви до неї.

Звіт Кличка за рік роботи Пресслужба партії "УДАР"

У Києві з'явиться більше евакуаторів

"У 2020 році для наведення порядку з парковками ми плануємо укомплектувати інспекції з паркування, збільшити кількість евакуаторів мінімум до 100 одиниць, забезпечити цілодобовий режим їх роботи, впровадити автоматизовану систему контролю оплати послуг за паркування, перейти на автоматизовану фіксацію порушень правил зупинки, стоянки, паркування авто в режимі фото-відеозйомки", – поділився планами Кличко.

Він також нагадав, що, починаючи з липня, вже винесено понад 3,5 тисячі постанов про стягнення за безвідповідальну парковку на суму штрафів майже 1,4 млн грн. Почали також евакуацію авто, припаркованих в недозволених місцях і тих, що заважають рухові транспорту.

Звіт Кличка за рік роботи Пресслужба партії "УДАР"

У столиці з'явилися сотні нових транспортних засобів

Кличко нагадав, що за останні кілька років Київ закупив 284 одиниці громадського транспорту: 121 новий тролейбус, 63 сучасних трамваї й 100 автобусів. Крім того, оновлено 135 вагонів метро.

Також у 2019 році відремонтували п'ять станцій швидкісного трамваю на Борщагівській лінії та провели капітальний ремонт станції метро "Святошин".

"Триває будівництво метро на Виноградар. В кінці 2021 року плануємо відкрити дві нові станції – "Мостицька" і "Проспект Правди", – підкреслив Кличко.

Звіт Кличка за рік роботи Пресслужба партії "УДАР"

Нові дороги

За словами мера Києва, столиця залишається чемпіоном в оновленні дорожньої інфраструктури. Так, тільки у 2019 році в Києві оновили 16 мостів і шляхопроводів, капітально відремонтували і 830 прибудинкових територій та проїздів.

"За останні чотири роки ми оновили понад 900 кілометрів доріг в Києві. Особливу увагу в цьому році приділили відновленню мостів і шляхопроводів. Більшість з них не ремонтували з моменту введення в експлуатацію. А це – 40-50 років! Нам вдалося буквально вдихнути друге життя в такі інфраструктурні об'єкти, як Русанівський метроміст і Борщагівський шляхопровід. Ви самі знаєте, в якому вкрай "втомленому" стані були ці об'єкти", – зазначив Кличко.

Він підкреслив, що на фінальній стадії знаходиться будівництво нового Шулявського шляхопроводу. Також у 2019 році тривали активні роботи з будівництва Подільсько-Воскресеньского мостового переходу, і вже до кінця 2020 року планують відкрити автомобільне сполучення новим мостом.

"Столиця залишається чемпіоном в оновленні дорожньої інфраструктури. У цьому році ми завершили капітальний ремонт, зокрема, вулиці Івана Федорова. Оновили і продовжили вулицю Сім'ї Кульженко, яку з'єднали з Великою Окружною дорогою. І тепер в столиці з'явився ще один транспортний коридор. Капітально відремонтували проспект Палладіна, Вигурівський бульвар і вулицю Алматинську і багато інших. Практично завершили капітальне оновлення Дарницької площі", – підкреслив Кличко.

Звіт Кличка за рік роботи Пресслужба партії "УДАР"

Мільярди гривень на соцзахист киян

"Майже 8,3 млрд гривень в цьому році ми направили на соцзахист жителів столиці. Загальний обсяг фінансування міської цільової програми "Турбота" досяг майже 2,8 млрд гривень", – розповів Кличко.

Як зазначив мер, на допомогу учасникам бойових дій на сході, а також їх сім'ям направили понад 265 млн гривень.

Також в цьому році місто придбало два автомобілі для дитячих будинків сімейного типу та передало 43 квартири дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, придбавши житло за рахунок міського бюджету.

Триває в столиці й програма продажу хліба за доступними цінами, а такж програма "Доступні ліки" для пільгових категорій киян.

Кличко зазначив, що доходи бюджету Києва в порівнянні з 2018 роком збільшилися на 3 млрд грн. Всього в 2019 році місто отримало 60 млрд грн надходжень. З них 18,6 млрд грн пішли на освіту, 11 млрд грн – на охорону здоров'я.

Звіт Кличка за рік роботи Пресслужба партії "УДАР"

Реконструкція тепломереж та екомісто

У 2019 року в Києві оновили рекордні 130 км тепломереж. Крім того, було створено підрозділ в КП "Київтеплоенерго" для відновлення асфальтового покриття після аварійних розриттів.

Також у 2019 році столиця розпочала реалізацію проєкту роздільного збору сміття. Зараз в місті вже встановили 2,5 тисячі контейнерів для сухої фракції – пластику, паперу, скла.

"На 2020 й рік ми запланували почати будівництво системи хімічного очищення на сміттєспалювальному заводі "Енергія". Загальна вартість робіт в наступному році складе 420 млн грн. Ця система дозволить в п'ять разів знизити рівень шкідливих речовин і досягти європейських екологічних стандартів на заводі", – зазначив Кличко.

Звіт Кличка за рік роботи Пресслужба партії "УДАР"

Ремонти і обладнання для лікарень

У 2019 року в Києві відремонтували понад 50 відділень в медичних установах і закупили для них обладнання майже на 700 млн гривень.

Так, вперше за кілька десятиліть всі пологові будинки столиці забезпечені сучасним обладнанням. Всього на ремонт установ медичної сфери в цьому році направили понад 1 млрд гривень. Це, зокрема, більше 50 відремонтованих відділень в лікарнях, оновлені пологові будинки, термосанація 12 будівель медустанов.

Звіт Кличка за рік роботи Пресслужба партії "УДАР"

Нові школи і дитсадки

За останні роки в Києві побудували або повністю реконструювали вісім шкіл та 27 дитсадків. "За п'ять років фінансування освітньої сфери зросло в 3,5 рази – з 5 млрд грн у 2014 році до 18,6 млрд грн у 2019 році. За ці кілька років ми побудували або повністю реконструювали в столиці вісім шкіл та 27 дитсадків. Створили більше 15 тисяч місць у садочках", – сказав Кличко.

Він додав, що у 2019 році в столиці відкрили сучасну і енергоефективну школу №42 в Дніпровському районі, повністю оновлений садок № 593 в Оболонському районі. Ще один новий дитячий садок після реконструкції відкриють до кінця року в Дарницькому районі.

За словами мера столиці, з 2019 року міська влада почала реалізацію проєкту "Гроші ходять за дитиною". Понад 200 сімей киян, при виборі приватного садка, вже скористалися своїм правом на компенсацію за дошкільну освіту дитини з міського бюджету. Це майже 2,5 тисячі гривень на місяць.

"У наступному році, як і в цьому, ми плануємо виділити рекордну суму коштів на освіту – 21 млрд грн. Це майже на 2,5 млрд грн більше, ніж у 2019", – поділився мер.

Звіт Кличка за рік роботи Пресслужба партії "УДАР"

Звіт Кличка за рік роботи Пресслужба партії "УДАР"

Столиця "у смартфоні"

Кличко заявив, що Київ – це перше "розумне" місто в Україні. І, якщо держава сьогодні тільки розробляє концепцію "країни в смартфоні", то столиця успішно розвиває цифрову інфраструктуру вже чотири роки.

За його словами, в Києві вже працюють багато електронних сервісів та розумних технологій, які місто впровадило в рамках програми Smart city.

Першим став "Відкритий бюджет", що дозволив зробити всі надходження і видатки міського бюджету відкритими для всіх жителів міста, потім стали набувати популярності такі сервіси, як онлайнзапис в дитсадки, електронний запис до лікаря, "кабінет киянина", система петицій, інтерактивна карта роботи комунальної техніки.

Серйозним досягненням Кличко вважає і запуск системи відеоспостереження "Безпечна столиця", а також впровадження єдиного електронного квитка на проїзд в громадському транспорті.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!