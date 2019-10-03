"Недолуге ноу-хау!" Кличко "розніс" схвалений Радою закон "Про столицю"

Схвалений парламентським комітет законопроєкт "Про столицю" може нашкодити місцевому самоврядуванню та децентралізації.

Таку точку зору на брифінгу 3 жовтня висловив мер Києва Віталій Кличко. Він заявив, що законопроєкт №2143-3 суперечить інтеграції у європейську сім'ю, оскільки не пройшов розгляд у Венеціанській комісії.

"Сьогодні закон буде розглядатися в першому читанні. Якщо ми вирішили будувати європейську країну за принципами демократії та самоврядування, що є фундаментом демократії, наші партнери повинні висловити свої думки. Потрібно, щоб законопроєкт пройшов висновки європейських партнерів, громадське обговорення, громадські столи – і тільки після цього виносити в Раду. Давайте відверто – мета такого прискорення – це провести якомога швидше вибори", – підкреслив він.

Свою позицію мер пояснив тим, що схвалений документ не виносився на обговорення громадськості, тому кияни не могли вплинути на його пункти. Також Кличко наголосив, що в ньому криється кілька суперечливих моментів.

"Нині рішення Київради ухвалюються на пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів, а в новому законі – третю, 27 з 80 депутатів. Вперше в історії України і Європи рішення може приймати меншість від складу. Як вам така демократія?" – зауважив мер.

Також, згідно із новим законом, Київський магістрат зможе отримати право впливу і розпорядження майном фізичних та юридичних осіб.

Віталій Кличко на брифінгу Скріншот

"Але це апріорі неможливо. Недолуге ноу-хау. Ще одне. Автори (проєкту. – Ред.) не наважилися конкретно визначити, хто за що відповідає (мер і глава КМДА. – Ред.)", – пояснив Віталій Кличко.

Нагадаємо, що група народних депутатів внесла до Верховної Ради України законопроєкт з пропозицією провести вибори в Києві 8 грудня.

Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Ірина Верещук заявила, що до кінця року провести вибори в Києві неможливо, оскільки потрібно прийняти нову редакцію закону про столицю і законодавство про децентралізацію.

Як писав OBOZREVATEL, в "Слузі народу" повідомили, що проведення виборів мера в Києві 8-го грудня малоймовірне. Можливо, вони відбутися навесні – одночасно з місцевими виборами по всій Україні.

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