"Назвав чортом, розбійником і бандитом!" Ображений бориспільський чиновник пригрозив Зеленському

Секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок, якого президент України Володимир Зеленський вигнав із робочої наради, заявив, що хоче "здатися" Службі безпеки України як "розбійник", а також звернеться до суду через образу честі і гідності.

"Мене назвали чортом, розбійником і бандитом, і я піду сам здаватися. Нехай на мене знайдуть, перевіряють, допитують, відбитки здам. Аналізи, мабуть, здам. Що йому ще треба?... Вони переплутали. Я не представник РДА, я – обраний людьми, громадою міста Борисполя депутат. Ніякий я не бандит, ніякої судимості у мене немає. На сайті ЦВК чітко написано – "не судимий". Отримаю довідку, і буду стягувати з президента гроші, які так само віддам в АТО, за образу честі і гідності, яку він завдав або яку йому підсунуло оточення СМС-ками ", – цитує його слова УНН.

Правда, Годунок сказав, що може і не подавати до суду, але тільки в тому випадку, якщо Зеленський публічно вибачиться.

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Ярослав Годунок Еспресо.ТБ

"Я голосував за нього, я можу і проковтнути. Тільки я думаю, що такого ніколи не буде. Якщо буде вибачення – питань немає", – додав він.

Як з'ясував OBOZREVATEL, Годунок був засуджений на 5 років позбавлення волі за 3-ма статтями. Однак, з огляду на, що це була його перша судимість, суд звільнив майбутнього політика від відбування основного покарання з випробувальним терміном на три роки.

На даний момент Годунок балотується до Верховної Ради України по 98 округу. Під час передвиборної кампанії активно підтримував Володимира Зеленського. На його сторінці є публікація, де він разом зі своїми дітьми закликає голосувати за нового "преЗЕдента".

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