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"Назвав чортом, розбійником і бандитом!" Ображений бориспільський чиновник пригрозив Зеленському

11т Читати матеріал російською

Секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок, якого президент України Володимир Зеленський вигнав із робочої наради, заявив, що хоче "здатися" Службі безпеки України як "розбійник", а також звернеться до суду через образу честі і гідності.

"Мене назвали чортом, розбійником і бандитом, і я піду сам здаватися. Нехай на мене знайдуть, перевіряють, допитують, відбитки здам. Аналізи, мабуть, здам. Що йому ще треба?... Вони переплутали. Я не представник РДА, я – обраний людьми, громадою міста Борисполя депутат. Ніякий я не бандит, ніякої судимості у мене немає. На сайті ЦВК чітко написано – "не судимий". Отримаю довідку, і буду стягувати з президента гроші, які так само віддам в АТО, за образу честі і гідності, яку він завдав або яку йому підсунуло оточення СМС-ками ", – цитує його слова УНН.

Правда, Годунок сказав, що може і не подавати до суду, але тільки в тому випадку, якщо Зеленський публічно вибачиться.

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Ярослав Годунок

Ярослав Годунок

Еспресо.ТБ

"Я голосував за нього, я можу і проковтнути. Тільки я думаю, що такого ніколи не буде. Якщо буде вибачення – питань немає", – додав він.

Як з'ясував OBOZREVATEL, Годунок був засуджений на 5 років позбавлення волі за 3-ма статтями. Однак, з огляду на, що це була його перша судимість, суд звільнив майбутнього політика від відбування основного покарання з випробувальним терміном на три роки.

На даний момент Годунок балотується до Верховної Ради України по 98 округу. Під час передвиборної кампанії активно підтримував Володимира Зеленського. На його сторінці є публікація, де він разом зі своїми дітьми закликає голосувати за нового "преЗЕдента".

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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