Названо ім'я ймовірного кандидата у мери Києва від "Слуги народу", про якого не говорили раніше

Кандидатом на пост мера Києва від "Слуги народу", ймовірно, стане не представник фракції. Так, на місцеві вибори нібито можуть висунути головного санітарного лікаря України, заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

Про це написало видання "Вести.ua" з посиланням на свої джерела. Відзначається, що в коментарі журналістам цю інформацію опосередковано підтвердив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура.

За його словами, існує велика ймовірність, що кандидатом від "Слуги народу" стане не депутат.

ЗМІ заявив, що кандидатом в мери Києва від "Слуги народу" може стати Ляшко

"Поки не хочу називати прізвище, це людина з державної служби. Публічно про намір балотуватися він ще не заявляв", – підкреслив Качура.

Він також зазначив, що "Слуга народу" проведе праймеріз до кінця поточного місяця. За словами депутата, станом на 20 травня кандидатів було більше п'яти.

Раніше з'являлася інформація, що народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко нібито підтвердив, що буде балотуватися в мери Києва.

Примітно, що чинний очільник столиці Віталій Кличко підтвердив, що веде переговори з керівниками інших міст про створення спільної політсили – так званої "партії мерів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що на виборах мера Києва підтримає кандидата від партії "Слуга народу".

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