У Києві Дарт Вейдер увірвався зі "світловим мечем" на з'їзд політичної партії. Відео

Дар'я Дурова політика 21:27, 8.09.2020

У Києві з'їзд партії "Національна платформа" намагався зірвати чоловік у костюмі Дарта Вейдера, персонажа фільму "Зоряні війни".

Про це у Facebook повідомила організація "Стоп корупції". З'їзд проходив 8 вересня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Чоловік у костюмі героя кінострічки і червоним "світловим мечем" увірвався на сцену під час виступу засновниці політсили Катерини Одарченко.

Він підійшов до неї і простягнув руку, щоб взяти мікрофон. Після цього жінка вдарила і відштовхнула "Дарта Вейдера", а на сцену вибігли чоловіки. Вони вивели учасника перформансу із залу.

Зазначається, що це вже не вперше, коли намагаються зірвати з'їзд політичної партії. У приміщенні неодноразово вимикали світло, раніше були повідомлення про замінування.

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Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

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