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У Києві Дарт Вейдер увірвався зі "світловим мечем" на з'їзд політичної партії. Відео

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
політика
3,5 т.
На з'їзді 'Національної платформи' з'явився Дарт Вейдер

На з'їзді "Національної платформи" з'явився Дарт Вейдер.

У Києві з'їзд партії "Національна платформа" намагався зірвати чоловік у костюмі Дарта Вейдера, персонажа фільму "Зоряні війни".

Про це у Facebook повідомила організація "Стоп корупції". З'їзд проходив 8 вересня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Чоловік у костюмі героя кінострічки і червоним "світловим мечем" увірвався на сцену під час виступу засновниці політсили Катерини Одарченко.

Він підійшов до неї і простягнув руку, щоб взяти мікрофон. Після цього жінка вдарила і відштовхнула "Дарта Вейдера", а на сцену вибігли чоловіки. Вони вивели учасника перформансу із залу.

Зазначається, що це вже не вперше, коли намагаються зірвати з'їзд політичної партії. У приміщенні неодноразово вимикали світло, раніше були повідомлення про замінування.

Скриншот

Скриншот

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