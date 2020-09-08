У Києві Дарт Вейдер увірвався зі "світловим мечем" на з'їзд політичної партії. Відео

На з'їзді "Національної платформи" з'явився Дарт Вейдер.
У Києві з'їзд партії "Національна платформа" намагався зірвати чоловік у костюмі Дарта Вейдера, персонажа фільму "Зоряні війни".
Про це у Facebook повідомила організація "Стоп корупції". З'їзд проходив 8 вересня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Чоловік у костюмі героя кінострічки і червоним "світловим мечем" увірвався на сцену під час виступу засновниці політсили Катерини Одарченко.
Він підійшов до неї і простягнув руку, щоб взяти мікрофон. Після цього жінка вдарила і відштовхнула "Дарта Вейдера", а на сцену вибігли чоловіки. Вони вивели учасника перформансу із залу.
Зазначається, що це вже не вперше, коли намагаються зірвати з'їзд політичної партії. У приміщенні неодноразово вимикали світло, раніше були повідомлення про замінування.
Скриншот
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
31 серпня пройшов позачерговий з'їзд партії "Слуга народу", де представили кандидатів на посади голів обласних центрів України.
На заході президент Володимир Зеленський виступив із трибуни і звернувся до учасників з'їзду: "Вас називали зеленими кнопочками, принтерами і тамадами – я пишаюся цим!"
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