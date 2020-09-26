Нардеп Галушко оголосив про вихід зі "Слуги народу" через "продаж місць у списках партії"

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Микола Галушко оголосив про вихід з партії у зв'язку з нібито продажем місць у списках перед виборами.

З таким відеозверненням парламентарій виступив в Facebook ввечері в суботу, 26 вересня.

У Раду він обирався по округу №97 у Київській області [Бровари, Березань, Баришівський район і частина Броварського] За його словами, після зміни влади в Україні "нічого так і не змінилося".

Галушко стверджував, що "на місцевих виборах місця в списках політичної партії "Слуга народу" були продані", а заклики влади "йти на вибори і боротися з корупціонерами і старими елітами на місцях – це просто слова".

"У такій політичній партії ні я, ні моя команда брати участь далі не буде", – сказав нардеп.

Як писав OBOZREVATEL, партія "Слуга народу" отримала керівні посади в більшості територіальних виборчих комітетів – 325 з 532. ТВК гратимуть вкрай важливу роль при підрахунку голосів на місцевих виборах, які пройдуть 25 жовтня.