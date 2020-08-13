Нардеп двох скликань іде у мери Києва. Відео

Вероніка Ковбасюк політика 13:45, 13.08.2020

Народний депутат України 7-го та 8-го скликань, заступник голови ВО "Свобода" Андрій Іллєнко буде балотуватися на виборах мера Києва у жовтні 2020 року.

Відповідне відеозвернення він опублікував на своїй сторінці в Facebook. Політик розповів, що народився і проживає у столиці, а також любить її (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

"Я кидаю виклик – я буду балотуватися на посаду київського міського голови", – заявив Іллєнко.

За словами політика, він хоче зробити Київ безпечним і комфортним, а також показати, що це справді українська столиця.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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