Нардеп двох скликань іде у мери Києва. Відео

Нардеп двох скликань Іллєнко іде у мери Києва.
Народний депутат України 7-го та 8-го скликань, заступник голови ВО "Свобода" Андрій Іллєнко буде балотуватися на виборах мера Києва у жовтні 2020 року.
Відповідне відеозвернення він опублікував на своїй сторінці в Facebook. Політик розповів, що народився і проживає у столиці, а також любить її (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).
"Я кидаю виклик – я буду балотуватися на посаду київського міського голови", – заявив Іллєнко.
За словами політика, він хоче зробити Київ безпечним і комфортним, а також показати, що це справді українська столиця.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
чинний мер Києва Віталій Кличко висуватиметься на виборах міського голови від своєї політичної партії УДАР.
Водночас народна депутатка Ірина Верещук була обрана єдиною кандидаткою від "Слуги народу" на вибори мера Києва.
Відомий український шоумен, ведучий і комік Сергій Притула балотуватиметься на посаду мера Києва від партії "Голос".
Політик, громадський діяч і позафракційний нардеп VIII скликання Борислав Береза також заявив, що ітиме в міські голови Києва.