Нардеп двох скликань іде у мери Києва. Відео

Нардеп двох скликань Іллєнко іде у мери Києва.

Народний депутат України 7-го та 8-го скликань, заступник голови ВО "Свобода" Андрій Іллєнко буде балотуватися на виборах мера Києва у жовтні 2020 року.

Відповідне відеозвернення він опублікував на своїй сторінці в Facebook. Політик розповів, що народився і проживає у столиці, а також любить її (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

"Я кидаю виклик – я буду балотуватися на посаду київського міського голови", – заявив Іллєнко.

За словами політика, він хоче зробити Київ безпечним і комфортним, а також показати, що це справді українська столиця.

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