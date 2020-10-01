Саакашвілі про "напад" у ресторані Києва: людина підійшла брати автограф

Дар'я Дурова політика 22:32, 1.10.2020 Оновлено: 22:43, 1.10.2020

Голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі спростував, що йому погрожували в ресторані Fabius у Києві.

Інцидент експрезидент Грузії прокоментував у прямому ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" у четвер, 1 жовтня. Трансляція велася на YouTube-сторінці ТСН.

Ведуча програми Наталя Мосейчук, запросивши політика до мікрофона, запитала: "Що у вас учора за інцидент був, усе нормально обійшлося?.."

Саакашвілі відповів, що нападу не було. Він стверджує, що відвідувач ресторану підійшов до нього з ручкою, а не заточкою, як повідомили ЗМІ.

Саакашвілі та Мосейчук.
Скрин відео

"Ні, нічого не було. Це знаєте, як рознесли. Якась людина підійшла з ручкою брати автограф, а мені на інший день сказали, що він нападав", – сказав політик.

"Мало що придумують", – додав він.

Скриншот трансляції

Пропонуємо переглянути відео інциденту в елітному ресторані на Столичному шосе:

Як писав OBOZREVATEL, за даними ЗМІ, чоловік, який "погрожував" Саакашвілі, – частий гість закладу Fabius, який нібито не раз ставав учасником скандалів.

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