Саакашвілі про "напад" у ресторані Києва: людина підійшла брати автограф
Голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі спростував, що йому погрожували в ресторані Fabius у Києві.
Інцидент експрезидент Грузії прокоментував у прямому ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" у четвер, 1 жовтня. Трансляція велася на YouTube-сторінці ТСН.
Ведуча програми Наталя Мосейчук, запросивши політика до мікрофона, запитала: "Що у вас учора за інцидент був, усе нормально обійшлося?.."
Саакашвілі відповів, що нападу не було. Він стверджує, що відвідувач ресторану підійшов до нього з ручкою, а не заточкою, як повідомили ЗМІ.
"Ні, нічого не було. Це знаєте, як рознесли. Якась людина підійшла з ручкою брати автограф, а мені на інший день сказали, що він нападав", – сказав політик.
"Мало що придумують", – додав він.
Пропонуємо переглянути відео інциденту в елітному ресторані на Столичному шосе:
Як писав OBOZREVATEL, за даними ЗМІ, чоловік, який "погрожував" Саакашвілі, – частий гість закладу Fabius, який нібито не раз ставав учасником скандалів.