Незаконне намивання піску в Києві: чиновники продовжують покривати Комарницького і Тищенка

На думку активістів і деяких депутатів Київради, чиновники продовжують покривати "смотрящего" Дениса Комарницького та народного депутата Миколу Тищенка, які незаконно намивають пісок у Голосіївському районі столиці.

У сюжеті телеканалу "НАШ" повідомляється, що активісти прийшли на акцію під Міністерство юстиції, щоб звернути увагу на саботаж повернення ділянки намиву піску від Комарницького й Тищенка до громади Києва.

"Комарницький, Тищенко грабують киян, вивозячи сотні тонн піску кожен день. Поліція їх покриває. Хто з ними в частці?" – запитав депутат Київради Ігор Мірошниченко.

Він вважає, що чиновники нічого не роблять для того, "щоб зупинити це свавілля".

"Ми не маємо інших способів достукатися до влади, як обліпити Міністерство юстиції інформаційними плакатами, як звернутися до міського голови і сказати зупиніть... Киян грабують, вивозять пісок, руйнують мости, руйнують екологію", – сказав Мірошниченко.

Журналісти телеканалу з посиланням на інформацію активістів кажуть, що Міністерство юстиції нібито вже півтора місяці не розглядає скаргу з видалення з реєстру власності запису щодо майна й договору оренди земельної ділянки за адресою вул. Промислова, 4. Саме цей запис у реєстрі дає можливість колишнім орендарям красти незаконно намитий пісок.

"Міністерство юстиції опиняється сьогодні під ковпаком кримінального авторитета пана Комарницького, який є так званим неформальним смотрящим за містом Києвом і за бюджетними коштами міста Києва. Який сьогодні має пряме відношення до незаконного видобутку піску на вулиці Промислова, 4 у Голосіївському районі. Ця земельна ділянка загальною площею близько 17 га вже багато років використовується під незаконний намив і складування піску", – констатував Мірошниченко.

У сюжеті також згадується про шкоду для екології, яку викликає намив піску.

"Київський бюджет втрачає мільйони гривень, заявляють активісти. А екологи говорять про загрозу екологічної катастрофи через неконтрольований забір піску з дна річки Дніпро", – підсумували в сюжеті.

Як писав OBOZREVATEL, депутат Київської міської ради Ігор Мірошниченко раніше заявив: колишній депутат Київради і соратник Леоніда Черновецького, а нині так званий смотрящий за Києвом Денис Комарницький "кришує" незаконних видобувачів піску "Мостобуду" на столичних "Видубичах".