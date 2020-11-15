На виборах в Українці хлопець порвав бюлетень і нарвався на поліцію. Відео інциденту

У неділю, 15 листопада, в Українці Київської області, чоловік сфотографував свій виборчий бюлетень, а потім порвав його на шматки.

При цьому він намагався клаптики документа кинути в ящик голосування, передає пресслужба "Опори". Інцидент трапився на виборчій дільниці №320772.

Відзначається, що чоловік зробив фото свого бюлетеня, а коли спостерігачі на ділянці намагалися його затримати, порвав документ і спробував кинути його в урну для голосування, однак йому завадили.

На місце події прибув поліцейський, який чергував на дільниці, а потім приїхав наряд поліції.

Додамо, що фотографування бюлетенів не представляє окремого складу адміністративного або кримінального правопорушення. Однак фотографування виборчих бюлетенів часто використовується як доказ підтвердження свого волевиявлення при застосуванні протиправних схем підкупу виборців, тому поліція реагує на відповідні дії з метою перевірки мети і мотивів такого фотографування.

Відповідно до статті 212-23 КУпАП пошкодження, приховування, знищення виборчого бюлетеня для голосування тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 до 3400 грн).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у другому турі виборів в ряді міст України організували незаконну агітацію та "каруселі".