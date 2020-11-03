На виборах мера в Києві перемагає Кличко – ТВК

У Києві оголосили попередні результати виборів мера столиці.

Як заявив на брифінгу заступник голови Київської міської територіальної виборчої комісії Микола Нілов, перемагає чинний глава Віталій Кличко.

"Попередньо можемо відзначити, що він лідирує в мерських перегонах. Але остаточні результати будуть, коли всі територіальні округи будуть оброблені членами київської міської виборчої комісії", – зазначив Нілов.

За його словами, оброблено результати 56% усіх виборчих дільниць міста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними ЗМІ, Кличко може перемогти вже в першому турі виборів. Джерело в ТВК повідомило, за інформацією з 99% дільниць, Кличко набирає 50,8%.