На пост мера Києва зареєстрували уже 8 кандидатів. Список

Ольга Ліпич політика 11:40, 24.09.2020

Станом на ранок 24 вересня, у Київській територіальній виборчій комісії зареєстрували вісьмох кандидатів у мери столиці.

Про це йдеться у постановах Київської міської виборчої комісії. Згідно з календарним планом ЦВК, реєстрація кандидатів завершується у четвер, 24 вересня.

Так, кандидатами на посаду мера Києва зареєстровані:

  • Віталій Кличко від партії "УДАР"

  • Ірина Верещук від партії "Слуга народу"

  • Андрій Пальчевський від партії "Перемога Пальчевського"

  • Сергій Притула від партії "Голос"

  • Олексій Кучеренко від партії "Батьківщина"

  • Єгор Фірсов від партії "Екологічна альтернатива"

  • Діана Гранцева (самовисуванець)

  • Михайло Поживанов від "Радикальної партії".

Нагадаємо, місцеві виборив Україні відбудуться 25 жовтня. Українцям потрібно буде обрати мерів і голів селищних рад. Крім того, це будуть перші вибори до рад в об'єднаних територіальних громадах ще й за оновленим виборчим законодавством.

Усе про місцеві вибори в Україні 2020 читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Зеленський підписав законопроєкт №3995, який дозволив кандидатам балотуватися на місцевих виборах без надання довідки про судимість.

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