На пост мера Києва зареєстрували уже 8 кандидатів. Список

Станом на ранок 24 вересня, у Київській територіальній виборчій комісії зареєстрували вісьмох кандидатів у мери столиці.

Про це йдеться у постановах Київської міської виборчої комісії. Згідно з календарним планом ЦВК, реєстрація кандидатів завершується у четвер, 24 вересня.

Так, кандидатами на посаду мера Києва зареєстровані:

Віталій Кличко від партії "УДАР"

Ірина Верещук від партії "Слуга народу"

Андрій Пальчевський від партії "Перемога Пальчевського"

Сергій Притула від партії "Голос"

Олексій Кучеренко від партії "Батьківщина"

Єгор Фірсов від партії "Екологічна альтернатива"

Діана Гранцева (самовисуванець)

Михайло Поживанов від "Радикальної партії".

Нагадаємо, місцеві виборив Україні відбудуться 25 жовтня. Українцям потрібно буде обрати мерів і голів селищних рад. Крім того, це будуть перші вибори до рад в об'єднаних територіальних громадах ще й за оновленим виборчим законодавством.

Усе про місцеві вибори в Україні 2020 читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Зеленський підписав законопроєкт №3995, який дозволив кандидатам балотуватися на місцевих виборах без надання довідки про судимість.