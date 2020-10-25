На Київщині урну для опитування Зеленського сховали в кущі. Фотофакт

У селі Білогородка Київської області біля виборчої дільниці урну для бланків опитування президента Володимира Зеленського сховали в кущах.

Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL. Він зазначив, що волонтерів біля скрині не побачив. Водночас біля коробки також лежала пачка нових незаповнених анкет.

Урна для бланків

Додамо, що всеукраїнське опитування Зеленського в низці регіонів почалося з порушень. Про це на своїх сторінках у соціальних мережах написали українці, які вже побували на виборчих дільницях. Інформацію підтвердив директор Комітету виборців України Олексій Кошель.

Коробку сховали в кущах

Бланки для опитування Зеленського

Водночас за опитування заплатить партія "Слуга народу". За підрахунками громадських активістів, це обійдеться їм у більш ніж 100 млн грн. Волонтерам за день роботи з 8-ї ранку до 20 вечора заплатять близько тисячі гривень.

Також раніше уповноважена парламенту з прав людини Людмила Денісова виправдала участь дітей-волонтерів в опитуванні Зеленського.

Нагадаємо, що в неділю, 25 жовтня, розпочалося всеукраїнське опитування, яке ініціював президент Володимир Зеленський. Воно проходить одночасно з голосуванням на місцевих виборах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 жовтня президент України Володимир Зеленський записав звернення до українців, закликавши їх прийти на виборчі дільниці для участі в місцевих виборах 25 жовтня, щоб зокрема й відповісти на п'ять важливих для суспільства питань.