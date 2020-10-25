На Київщині урну для опитування Зеленського сховали в кущі. Фотофакт

У селі Білогородка Київської області біля виборчої дільниці урну для бланків опитування президента Володимира Зеленського сховали в кущах.

Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL. Він зазначив, що волонтерів біля скрині не побачив. Водночас біля коробки також лежала пачка нових незаповнених анкет.

Додамо, що всеукраїнське опитування Зеленського в низці регіонів почалося з порушень. Про це на своїх сторінках у соціальних мережах написали українці, які вже побували на виборчих дільницях. Інформацію підтвердив директор Комітету виборців України Олексій Кошель.

Водночас за опитування заплатить партія "Слуга народу". За підрахунками громадських активістів, це обійдеться їм у більш ніж 100 млн грн. Волонтерам за день роботи з 8-ї ранку до 20 вечора заплатять близько тисячі гривень.

Також раніше уповноважена парламенту з прав людини Людмила Денісова виправдала участь дітей-волонтерів в опитуванні Зеленського.

Нагадаємо, що в неділю, 25 жовтня, розпочалося всеукраїнське опитування, яке ініціював президент Володимир Зеленський. Воно проходить одночасно з голосуванням на місцевих виборах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 жовтня президент України Володимир Зеленський записав звернення до українців, закликавши їх прийти на виборчі дільниці для участі в місцевих виборах 25 жовтня, щоб зокрема й відповісти на п'ять важливих для суспільства питань.