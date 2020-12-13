На Київщині "слуга народу" побив голову ОТГ – ЗМІ

Юрій Сергієнко політика 18:51, 13.12.2020 Оновлено: 19:58, 13.12.2020

У Білій Церкві Київської області керівник фракції "Слуга народу" в міськраді Дмитро Киришун нібито побив голову Узинської об'єднаної територіальної громади (ОТГ) Віталія Гринчука.

Про це пише "Без табу", посилаючись на витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (щоб подивитися документ, доскрольте сторінку до кінця). Інцидент стався напередодні засідання міськради. Зазначається, що нападник завдав удар з-за спини.

Дмитро Киришун.
фото з його сторінки у Facebook

За даними джерела видання, бійка відбулася напередодні голосування за кадрові питання. Киришун нібито хотів, щоб Гринчук вплинув на голосування, коли обирали секретаря Білоцерківської міськради.

Віталій Гринчук.
mykyivregion.com.ua

Згодом 10 грудня "слугу народу" обрали на цю посаду.

Витяг з реєстру досудових розслідувань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Запоріжжі під час обрання голови обласної ради 12 грудня побилися депутати.

Такий інцидент стався також в Одеській облраді 4 грудня. Депутати влаштували масову бійку, а також поламали меблі і техніку.

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