На Київщині 'слуга народу' побив голову ОТГ

У Білій Церкві Київської області керівник фракції "Слуга народу" в міськраді Дмитро Киришун побив голову Узинський об'єднаної територіальної громади (ОТГ) Віталія Гринчука.

Про це пише "Без табу", посилаючись на витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (щоб подивитися документ, доскрольте сторінку до кінця). Інцидент стався напередодні засідання міськради. Зазначається, що нападник завдав удар з-за спини.

За даними джерела видання, бійка відбулася напередодні голосування за кадрові питання. Киришун нібито хотів, щоб Гринчук вплинув на голосування, коли обирали секретаря Білоцерківської міськради.

Згодом 10 грудня "слугу народу" обрали на цю посаду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Запоріжжі під час обрання голови обласної ради 12 грудня побилися депутати.

Такий інцидент стався також в Одеській облраді 4 грудня. Депутати влаштували масову бійку, а також поламали меблі і техніку.