Марина Порошенко закликала направити 400 млн з бюджету Києва на боротьбу з COVID-19

Після проведення аудиту у бюджеті Києва виявили 422 мільйони гривень невикористаних коштів, які ще в цьому році можна перенаправити в лікарні на боротьбу з пандемією коронавірусу.

Про це повідомила голова постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики, депутатка "Європейської солідарності" Марина Порошенко. Вона закликала міського голову Києва Віталія Кличка провести позачергову сесію 21 грудня, щоб встигнути спрямувати невикористані гроші на фінансування медичних закладів столиці.

"Європейська солідарність" як і обіцяла з перших днів своєї роботи в новому складі Київської міської ради, почала аудит цільового використання бюджету на поточний рік для міста Києва", – розповіла Порошенко.

За її словами, відбулася низка зустрічей з депутатами і працівниками департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації, в результаті вдалося знайти додатково 422 мільйони гривень, які можна спрямувати на боротьбу з пандемією коронавірусу.

"422 млн – це суттєва сума, яка допоможе нашим лікарням пережити цей перехідний період між бюджетами, коли у нас буде локдаун, свята, але кияни продовжують хворіти і потребують невідкладної медичної допомоги. Таким чином ми зможемо, не знижуючи темпи надання допомоги, не знижуючи якості надання допомоги таким хворим, пережити цей складний період, доки підуть нові надходження з бюджету 21 року", – зазначила депутатка.

"Сьогодні відбулося перше засідання комісії з питань охорони здоров’я і соціальної політики, де ми вийшли з ініціативою щодо перерозподілу цих бюджетних коштів на боротьбу з COVID-19. Ми запропонували міському голові Віталію Кличку провести позачергову сесію 21 грудня. Щоб ще цього року лікарні Києва отримали додаткові кошти і змогли придбати необхідні ліки і захисні костюми, щоб надавати необхідну якісну допомогу хворим", – сказала представниця "Європейської солідарності".

Порошенко наголосила: якщо 21 грудня така сесія буде проведена, лікарні матимуть можливість ще цього року реалізувати ці кошти на придбання всього необхідного для боротьби з COVID-19.