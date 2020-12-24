Марина Порошенко – про Програму розвитку Києва: поправки щодо нагальних питань проігноровані

Програма економічного і соціального розвитку Києва у 2021 році, яку винесли на засідання Київради, не відповідає ні вимогам часу, ні очікуванням киян, оскільки вона не передбачає підтримку охорони здоров’я та соціальний захист громадян.

Про це заявила голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, депутатка з фракції "Європейська солідарність" Марина Порошенко, повідомляє пресслужба "ЄС". Вона зауважила, що в бюджеті столиці на наступний рік скорочується фінансування охорони здоров’я, натомість виділяються мільярди гривень на проєкти, які не будуть завершені у 2021-му.

"Сьогоднішнє засідання Київради без перебільшення є знаковим. Саме сьогодні кияни отримають перший сигнал – чи не помилилися вони з вибором. Чи дійсно обрали близьку до людей київську владу, яка з перших своїх кроків готова правильно розставляти пріоритети, захищати інтереси своїх виборців, а не ошукувати їх, виконуючи домовленості з кураторами з Банкової. І наскільки місцева влада відчуває виклики, які стоять перед столицею у наступному році", – зауважила Марина Порошенко.

Вона зазначила, що у фракції "Європейська Солідарність" детально вивчили проект Програми економічного і соціального розвитку Києва.

"У нас є великі сумніви, що ця програма відповідає як вимогам часу, так і очікуванням киян. Перше, на що повинні зараз йти кошти – це точно не на сумнівне "велике крадівництво", а на охорону здоров’я та соціальний захист наших громадян. Але в програмі, яка нам пропонується, ми цього не бачимо", – наголошує Порошенко.

"На державному рівні ми вже бачили, до чого призводять хаотичні, непідготовлені та абсолютно нелогічні рішення. Тому наше завдання як депутатів – не повторювати помилок центральної влади, яка шалено втрачає довіру і підтримку", – переконана Марина Порошенко.

Вона нагадала, що після аудиту депутатів з "Європейської Солідарності" Київрада віднайшла і перерозподілила 422 млн гривень, які спрямували в лікарні.

"Ми були щиро здивовані, чому цього не було зроблено раніше. Бо вчасне реагування – це і є елемент ефективного управління. Добре, що наше рішення створило можливості медичним закладам ще в цьому році закупити все необхідне для лікування хворих на коронавірус", – вважає Марина Порошенко.

"Поправки, які я та мої колеги по фракції, внесли до Програми, стосуються нагальних питань. Натомість в розданому проєкті вони проігноровані. І ми бачимо явне викривлення пріоритетів. З одного боку – мільярди гривень на великі проекти, які ніхто навіть і не збирається завершувати в наступному році. З іншого – скорочення фінансування медицини. І це під час пандемії коронавірусу", – обурюється голова профільної комісії.

"Саме тому ці ризики не дають "Європейській Солідарності" вагомих аргументів голосувати за цю програму в тому вигляді, в якому нам її нав’язують. Ми не зможемо цього зробити, поки вона не стане дійсно соціально і економічно орієнтованою на киян", – підсумувала Марина Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фракція "ЄС" у Київраді зажадала збільшити витрати на сферу охорони здоров’я 2021 року на 450 мільйонів гривень. За словами Марини Порошенко, якщо не додати таку суму, це відразу відобразиться на якості лікування киян. Тому що відсутні ремонти, реконструкції, відсутнє додаткове обладнання, якого вже столиця не побачить наступного року.