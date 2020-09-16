Марина Порошенко очолила список ЄС на виборах до Київради

Дружина п'ятого президента і лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка Марина очолила список партії на виборах до Київради.

Про це стало відомо під час конференції територіальної організації партії "Європейська Солідарність".

"Знаю, що перше питання, яке я почую, буде: чому я йду в політику? Насамперед я громадянка своєї країни, яку дуже люблю. І мені не байдуже, як далі розвиватиметься Україна і що відбуватиметься у її столиці, в Києві", – наголосила Порошенко під час виступу.

Вона нагадала, що як перша леді реалізовувала дуже багатьох соціальних та гуманітарних проєктів.

"І у своїх діях я керувалася не красивими гаслами, а з можливості отримати певний результат – покращення якості життя кожної конкретної дитини, кожної окремої родини", – сказала Порошенко.

Вона також нагадала, що у 2018 році вдалося переглянути й оновити державні будівельні норми, враховуючи європейські стандарти та найкращі приклади європейських столиць.

"І моє рішення балотуватися до Київської міської ради не в останню чергу зумовлено тим, щоб усі ці нові норми не лишалися на папері, а впроваджувалися в життя", – акцентувала Порошенко.

Вона додала, що йде до Київради, щоби перетворити місто на справжню європейську столицю з доступним транспортом та інфраструктурою і з сучасними закладами освіти, культури й медицини.

"Місто, у якому комфортно жити і яким всі ми будемо пишатися", – резюмувала Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, опубліковано можливий список кандидатів на пост мера Києва.