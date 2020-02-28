Прокурора Києва Сергія Юлдашева, звільненого у 2015 році відповідно до Закону "Про очищення влади" (люстрації), поновили на посаді.

Таке рішення прийняв Дніпропетровський окружний адмінсуд, передає УП із посиланням на Єдиний реєстр судових рішень. Судді вказують на тлумачення закону Європейським судом із прав людини.

"Визнати протиправним та скасувати наказ генпрокурора від 23.03.2015 р. про звільнення з посади прокурора міста Києва. Відновити на посаді прокурора міста Києва з 24 березня 2015 року", – сказано в тексті постанови.

Також суд постановив стягнути з прокуратури Києва суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу Юлдашева (37 097 гривень).

Колегія суддів зазначила, що звільнення прокурора від займаної посади, "засноване на колективній відповідальності, без з'ясування конкретних виконуваних функцій і особистої участі в узурпації влади президентом України... не може бути визнано прийнятною в демократичному суспільстві".

Керівництво Генпрокуратури, згідно з постановою, не перевіряло, чи здійснював Юлдашев дії, спрямовані на узурпацію влади експрезидентом Віктором Януковичем, підрив національної безпеки або порушення прав людей.

Сергій Юлдашев LIGA.net

Відомо, що Сергій Юлдашев займав пост прокурора Києва з 25 червня 2014 року до 23 березня 2015 року та був звільнений під час другого етапу люстрації. Він працював одним із керівників прокуратури Луганської області за часів Віктора Януковича.

У 2015 році проти Юлдашева відкрили кримінальне провадження за зловживання владою та отримання хабаря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр юстиції Денис Малюська анонсував, що в Україні створять комісію, яка розглядатиме скарги чиновників, які вважають свою люстрацію неправомірною.

Це пов'язано з постановою Європейського суду з прав людини про порушення прав звільнених за українським законом "Про очищення влади".

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