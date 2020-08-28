Ляшко заявив, що був би найкращим мером Києва, і зберіг інтригу про вибори

Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко неоднозначно відповів на запитання щодо ймовірного висування його кандидатури на виборах мера Києва.

Чиновник офіційно не оголошував про участь, проте сказав, що поки що всі "ще не бачили зареєстрованих кандидатів". Такі думки він висловив у інтерв'ю виданню "Апостроф".

Ляшко жартома відповів на запитання про те, хто йому першим порадив піти у мери Києва, та сказав, що був би найкращим очільником столиці.

"Де ви бачили, що я пішов у мери Києва? На жаль, для киян... 100% це був би найкращий мер", – сказав, сміючись, він.

Головний санітарний лікар України зазначив, що якби хотів висуватись на виборах міського голови Києва, то зробив би це.

"Я неодноразово говорив, що всі, хто сьогодні балотується на місцевому рівні, можуть прийти до нас у кабінет, щоб ми їм розповіли про цікаві речі, зокрема про ідею, яка зараз культивується у країнах Європи – "Здорове місто". Це вирішує багато інфраструктурних питань і допоможе покращити життя містян та укріпити їхнє здоров’я", – сказав він.

Також чиновник запевнив, що якби йому пропонували балотуватися, то він потрапив би до відповідних списків.

"Але відповім з інтригою: ми ж ще не бачили зареєстрованих кандидатів", – підкреслив Ляшко.

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