Ляшко різко змінив плани на посаду мера Києва: що вирішив

Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко різко змінив думку про балотування у мери Києва. Раніше він заявляв, що не планує висувати свою кандидатуру, але згодом сказав, що це "цікава пропозиція".

Така фраза прозвучала від головного санітарного лікаря під час ефіру програми "HARD з Влащенко" на телеканалі ZIK (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Відповідаючи на запитання ведучої щодо того, чи не "мітить" він на посаду міністра охорони здоров’я, Ляшко сказав, що про його кандидатуру на цю посаду говорили ще тоді, коли звільнили Зоряну Скалецьку та Іллю Ємця.

"Така ж сама ситуація буде, а може і не буде, після Максима Степанова. Тому питання в тому, що кожен трактує це так, як вважає за потрібне", – відзначив він.

Ляшко різко змінив плани на посаду мера Києва. Ілюстрація

Водночас на запитання ведучої про плани балотуватися на посаду мера Києва Ляшко відповів неоднозначно.

"Цікава пропозиція. Можу подивитися, подискутувати й поговорити", – заявив він.

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