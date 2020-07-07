Ляшко – про вибори мера Києва: якщо Зеленський мене підтримає, успіх буде 100%

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розраховує, що президент Володимир Зеленський підтримає його кандидатуру на виборах мера Києва.

Про це заступник голови МОЗ сказав в інтерв'ю ВВС, зазначивши, що зараз розглядає можливість участі у виборах.

"Я сподіваюся, що мене підтримає президент України. Якщо він це зробить, то успіх буде 100%", – впевнений Ляшко.

Він заявив, що не братиме участі у виборах, "якщо не впевнений сто відсотків в перемозі в кінцевому результаті".

"Щоб прийняти рішення піти на праймеріз, повинен бути ряд чинників... Повинні довіряти перша особа держави, партія, депутати-мажоритарники, всі, хто формує основний пул партійної лінії", – додав Ляшко.

Як писав OBOZREVATEL, у внутрішньопартійному праймеріз "Слуги народу" на кандидата в мери Києва беруть участь четверо депутатів: Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський і Олександр Качура. Однак кандидатура Віктора Ляшко досить давно обговорюється в ЗМІ, він, в свою чергу, не поспішає категорично заперечувати свою участь, роблячи акуратні заяви про політичні амбіції.

Раніше Володимир Зеленський зазначив, що підтримає того кандидата в мери Києва від "Слуги народу", у якого буде найкраща передвиборча програма і рейтинг.