Лерос розповів, як "Слуга народу" просуває Тищенка в мери Києва

Вікторія Довгань політика 14:57, 9.06.2020

Президентська партія "Слуга народу" розглядає народного депутата України Миколу Тищенка як свого кращого кандидата на пост мера Києва.

У зв'язку з цим йому намагаються створити ідеальний образ, хоча насправді політик вже заробив собі величезний антирейтинг, заявив в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос.

"У мене є мінімум чотири джерела, яким Єрмак розповідав, що це ідеальний кандидат; що його люблять бабусі; що він молодець, його підтримують", – зазначив парламентарій, додавши, що впевнений у висуванні Тищенка на виборах в Києві.

Микола Тищенко
LIGA.net

Разом з тим Лерос заявив, що твердження про колосальну підтримку Тищенка киянами насправді не відповідають дійсності й реальна ситуація абсолютно протилежна.

"Це величезна брехня. Насправді у них є соціологія, згідно з якою антирейтинг у Миколи Тищенка – під 80%", – каже нардеп.

За його словами, сам претендент на крісло мера не розуміє цього. Тищенко нібито впевнений в тому, що його серйозно просувають і розраховують на перемогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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