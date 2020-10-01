Кучеренко підтримав перехід на систему сортування сміття у Києві, але назвав умову

У Києві необхідно розбудовувати термінові сміттєпереробні заводи, оскільки полігони у місті переповнені. Однак перед цим потрібно провести відповідну роботу з киянами, і дати мешканцям навколишніх територій переваги.

Про це заявив кандидат в мери Києва від “Батьківщини” Олексій Кучеренко в інтерв’ю для Bigkyiv, передає пресслужба. Парламентарій зазначив, що підтримує перехід на систему сортування сміття за умови, що цей ланцюг буде продуманий до найменших деталей.

“Я за роздільне сміття! Але якщо дійсно буде побудований весь ланцюг до дрібниць. Щоб роздільне сміття, яке ми зібрали на кухні дійшло у такому форматі до кінцевої зупинки. Якщо у нас будуть сучасні сміттєспалювальні заводи, то цей “збір” буде непотрібний. Знаєте чому? Бо все буде спалюватися. Сучасні технології не дешеві, але дуже екологічні. І 25% опалення міста буде виробляти цей завод. Такий формат вже використовують європейські країни! Це економічно привабливо і дозволяє не піднімати платіжки довічно. Треба правильно це пояснити людям”, – додав Кучеренко.

За його словами для киян столиця – некомфортне місто, в тому числі через екологічні показники.

“Екологічні проблеми величезні. Київ перестав бути зеленим починаючи з Хрещатика. А для мене це особисте! Бо я пригадую, як у дитинстві ходив по зеленому Хрещатику. Він весь був у тіні за рахунок каштанів. Навіть, коли порівнюю фото до і після – настрій псується”, – зазначив він.