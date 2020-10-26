Коли будуть відомі результати виборів у Києві: у ТВК назвали терміни

Перші результати місцевих виборів у Києві будуть відомі не раніше ніж у четвер, 29 жовтня.

Про це на брифінгу повідомив заступник голови Київської міської територіальної виборчої комісії Микола Нілов. Він розповів, що станом на 26 жовтня менш ніж 40% виборчих дільниць передали протоколи в райони про результати підрахунку голосів виборців.

"На сьогоднішній день у 10 районах отримані протоколи про підрахунок голосів виборців на дільницях із 417 виборчих дільниць. Усього в Києві виборчих дільниць 1 106. Ми бачимо, що це менше ніж 40%", – пояснив Нілов.

Він нагадав, що на підрахунок голосів у ТВК є 12 днів.

"Київська міська територіальна виборча комісія повинна оголосити результати не пізніш як на 12 день після дня голосування. Значить, відповідно до календарного плану ЦВК це 6 листопада 2020 року. Ми будемо намагатися зробити це швидше", – резюмував Нілов.

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