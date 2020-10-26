Коли будуть відомі результати виборів в Києві: у ТВК назвали терміни

Перші результати місцевих виборів в Києві будуть відомі не раніше четверга, 29 жовтня.

Про це на брифінгу повідомив заступник голови Київської міської територіальної виборчої комісії Микола Нілов. Він розповів, що станом на 26 жовтня менше 40% виборчих дільниць передали протоколи в райони про результати підрахунку голосів виборців.

"На сьогоднішній день в 10 районах отримані протоколи про підрахунок голосів виборців на дільницях з 417 виборчих дільниць. Всього в Києві виборчих дільниць 1 106. Ми бачимо, що це менше 40%", – пояснив Нілов.

Він нагадав, що на підрахунок голосів у ТВК є 12 днів.

"Київська міська територіальної виборчої комісія повинна оголосити результати не пізніш як на 12 день після дня голосування. Значить, відповідно до календарного плану ЦВК, – це 6 листопада 2020 року. Ми будемо намагатися зробити це швидше", – резюмував Нілов.

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