Кличко закликав розпустити Київраду: в чому причина

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Верховної Ради з проханням розпустити Київраду VIII скликання і призначити дострокові вибори.

Відповідну заяву він зробив із трибуни столичної міськради 19 вересня, пише "Укрінформ".

"Ми бачимо, що кворуму немає. Тобто працювати готові не всі. І тому я звертаюся до парламенту щодо розпуску Київради і призначення дострокових виборів у Києві", – повідомив міський голова.

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У момент засідання в залі перебували 38 депутатів, хоча для кворуму необхідно 61.

Як писав OBOZREVATEL:

4 вересня Кабінет міністрів підтримав рішення про звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Віталій Кличко заявив, що Кабмін зробив крок назустріч тому, щоб в столиці було двовладдя. Але, за його словами, звільнити його можуть тільки кияни.

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