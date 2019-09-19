Кличко закликав розпустити Київраду: в чому причина

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Верховної Ради з проханням розпустити Київраду VIII скликання і призначити дострокові вибори.
Відповідну заяву він зробив із трибуни столичної міськради 19 вересня, пише "Укрінформ".
"Ми бачимо, що кворуму немає. Тобто працювати готові не всі. І тому я звертаюся до парламенту щодо розпуску Київради і призначення дострокових виборів у Києві", – повідомив міський голова.
Віталій Кличко
Facebook Віталій Кличко
У момент засідання в залі перебували 38 депутатів, хоча для кворуму необхідно 61.
Як писав OBOZREVATEL:
4 вересня Кабінет міністрів підтримав рішення про звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.
Віталій Кличко заявив, що Кабмін зробив крок назустріч тому, щоб в столиці було двовладдя. Але, за його словами, звільнити його можуть тільки кияни.
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