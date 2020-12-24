Кличко закликав депутатів ухвалити бюджет на 2021 рік та розповів, на що його витратять

Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів Київської міської ради схвалити проєкт бюджету міста на 2021 рік. Також депутати мають ухвалити проєкт Програми економічного та соціального розвитку столиці на 2021-2023 роки.

Про це міський голова заявив на початку засідання у четвер, 24 грудня. Він наголосив: проєкт бюджету, в умовах, коли треба долати кризу, спричинену пандемією коронавірусу, та втілювати зміни в Києві, – збалансований.

За його словами, доходи бюджету заплановано в сумі майже 60,5 млрд грн, видатки – майже 57,8 млрд. До того ж основним напрямом фінансування залишиться галузь освіти – на неї передбачили 24,7 млрд грн (43% від запланованих видатків міського бюджету).

"Ми гарантуємо збільшення заробітної плати освітянам – будемо виплачувати працівникам галузі всі можливі надбавки. Ми продовжимо будівництво та реконструкцію дитячих садочків і шкіл. Будемо і далі створювати сучасні умови для виховання і навчання наших дітей", – зауважив міський голова.

Також, за словами Кличка, триватиме ремонт столичних доріг, оновлення інфраструктури, в яку десятками років не вкладали коштів. На транспорт та дорожнє господарство в кошторисі Києва запланували 8,7 млрд грн. Це 15 відсотків бюджету міста.

"На охорону здоров’я ми плануємо спрямувати майже 5,7 млрд грн. Нагадаю, із квітня цього року медичні заклади столиці перейшли на державне фінансування, згідно з медичною реформою. Але місто не залишається осторонь і продовжує вкладати кошти в оновлення, ремонти медзакладів, у заміну застарілого обладнання на нове і сучасне", – наголосив Кличко.

Він пообіцяв, що місто також підтримає і медиків – столичні медичні працівники отримають муніципальну надбавку до зарплати. Так, тільки цього року на доплати медикам Київ виділив 1 млрд гривень. Наступного року міський голова запропонував збільшити надбавки.

"На минулому засіданні ми ухвалили зміни до програми "Здоров'я киян". На виплату надбавок працівникам медзакладів вторинної ланки ми передбачили понад 1,6 млрд грн. Тепер їх потрібно відобразити в проєкті бюджету. Зазначу, що ці зміни можна внести в межах зменшення витрат на обслуговування державного боргу. І я подав відповідну поправку. Йдеться про 436 млн грн", – зауважив мер Києва.

Так, пропонується, щоб із січня наступного року лікарі отримували надбавку до зарплатні 5 тисяч гривень, середній медперсонал – 4 тисячі, молодший медичний персонал – 2 тисячі. Таке рішення депутати Київради схвалили, оскільки в Держбюджеті на 2021 рік не передбачена відповідна підтримка медичної галузі.

Водночас понад 5 млрд грн у проєкті бюджету міста запланували на соціальний захист мешканців столиці. Зокрема, на сплату адресної допомоги соціально незахищеним киянам і підтримку ветеранів-захисників та їхніх родин. Триватимуть і соціальні програми.

За словами Кличка, також заплановано і збільшення зарплати працівникам бюджетної сфери міста та комунальникам.

"Я пропоную сьогодні ефективно попрацювати та ухвалити бюджет столиці, щоб Київ і надалі розвивався, втілював зміни, підтримував медиків і соціально-незахищених. Щоб кияни отримували комфорт і гідний сервіс у своєму місті", – підкреслив Кличко.