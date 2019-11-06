Кличко вирішив звільнити Скрипку та ще п'ятьох своїх радників

Мер Києва Віталій Кличко дав розпорядження звільнити шістьох своїх радників, які працювали на громадських засадах, зокрема музиканта Олега Скрипку та блогера Карла Волоха.

Про це йдеться у розпорядженнях міського голови №932 та №934, опублікованих на офіційному порталі Києва.

"Відповідно до Положення про радників на громадських засадах у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради від 10 березня 2017 року №277 … звільнити від виконання обов'язків радників Київського міського голови на громадських засадах: Волоха Карла Максимовича, Дутку Лесю Яківну, Колесника Миколу Петровича, Скрипку Олега Юрійовича та Черевка Андрія Петровича", – зазначається у розпорядженні №932.

Мер Києва Віталій Кличко та музикант Олег Скрипка

Так, Волох був радником з питань запобігання та виявлення корупції, Дутка – з питань взаємодії із депутатським корпусом Київміськради, Колесник – з питань взаємодії із земляцтвами, Скрипка – з питань культури, а Черевко – з питань житлово-комунального господарства.

Також розпорядженням №934 вирішено звільнити радника Київського міського голови на громадських засадах з питань культурно-мистецьких арт-проєктів Гео Лероса.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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