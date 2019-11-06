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6 листопада • оновлено в 16:29
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Кличко вирішив звільнити Скрипку та ще п'ятьох своїх радників

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Мер Києва Віталій Кличко дав розпорядження звільнити шістьох своїх радників, які працювали на громадських засадах, зокрема музиканта Олега Скрипку та блогера Карла Волоха.

Про це йдеться у розпорядженнях міського голови №932 та №934, опублікованих на офіційному порталі Києва.

"Відповідно до Положення про радників на громадських засадах у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради від 10 березня 2017 року №277 … звільнити від виконання обов'язків радників Київського міського голови на громадських засадах: Волоха Карла Максимовича, Дутку Лесю Яківну, Колесника Миколу Петровича, Скрипку Олега Юрійовича та Черевка Андрія Петровича", – зазначається у розпорядженні №932.

Мер Києва Віталій Кличко та музикант Олег Скрипка

Мер Києва Віталій Кличко та музикант Олег Скрипка

Так, Волох був радником з питань запобігання та виявлення корупції, Дутка – з питань взаємодії із депутатським корпусом Київміськради, Колесник – з питань взаємодії із земляцтвами, Скрипка – з питань культури, а Черевко – з питань житлово-комунального господарства.

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Також розпорядженням №934 вирішено звільнити радника Київського міського голови на громадських засадах з питань культурно-мистецьких арт-проєктів Гео Лероса.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Новини Києва та Київської області
Особи
Віталій Кличко Карл Волох Олег Скрипка
Місце
Україна Київ
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