Зеленський має підтримати Кличка на виборах мера Києва, – політолог прокоментував дані соцопитування

Більше третини жителів Києва – 33,01% – готові підтримати на майбутніх виборах мера столиці Віталія Кличка.

Кандидат від "Слуги народу" Микола Тищенко відстає майже вдвічі – його підтримують 18,8%. Про це, посилаючись на дані соцопитування, на своїй сторінці у Facebook повідомив політолог Олексій Голобуцький. Він зазначив, що ситуацію на місцях мери знають і краще, а тому глава країни має їх підтримати.

"Тобто, до українців через регулярні неоднозначні новини від "нової команди" доходить головний принцип інженера: "Працює – не чіпай" – написав політолог.

Він уточнив, що соціологи провели опитування серед жителів Києва, які планують іти на дільниці та голосувати. Таких виявилося майже 70%.

Більшість респондентів радить президенту Володимиру Зеленському підтримати чинного мера – 33% опитаних. 22,5% електорату виступають за висування Миколи Тищенка, що робить його головним конкурентом Кличка.

До виборів залишилося всього кілька місяців, тому докорінно змінити цю ситуацію навряд чи комусь вдасться, вважає політолог Голобуцький.

"Практично нереально, що хтось із них хоча б наздожене Тищенка за рейтингами. Тобто, якщо Зеленському вже підтримувати своїх – то сенс є тільки в підтримці Тищенка, у якого вже є певний рейтинг. Експерименти (ті розмови про "кандидата-жінку" або Ткаченка, або ще когось), швидше за все, означатимуть програш київських виборів "слугами" "в суху", – запевняє Голобуцький.

Крім того, серед опитаних киян більш ніж 85% дотримуються карантину, хоч його і послабили. А це, з великою часткою ймовірності, і є той ключовий момент, який вивів у лідери Віталія Кличка. Адже саме швидкі та рішучі дії його адміністрації яскраво виділялися на тлі коливань і промахів центральної влади. Свою справу зробила і постійна комунікація з населенням у кризовий період. Мер щодня на виду, щодня звітує і заповнює інформаційний вакуум у тривожний момент. Дивно, але в Зе-команді, яка прийшла до влади на високій медіа-хвилі, такого комунікатора не знайшлося.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віталій Кличко заявив,що у столиці почалася "брудна" виборча кампанія. Глава міста закликав майбутніх кандидатів не витрачати кошти на поширення брехні та маніпуляцій.