Зеленський повинен підтримати Кличка на виборах мера Києва, – політолог прокоментував дані соцопитування

Більше третини жителів Києва – 33,01% – готові підтримати на майбутніх виборах мера столиці Віталія Кличка.

Кандидат від "Слуги народу" Микола Тищенко відстає майже вдвічі – його підтримують 18,8%. Про це, посилаючись на дані соцопитування, на своїй сторінці в Facebook повідомив політолог Олексій Голобуцький. Як зазначив він, ситуацію на місцях мери знають і краще, а тому глава країни повинен їх підтримати.

"Тобто, до українців через регулярні неоднозначні новини від "нової команди" доходить головний принцип інженера: "Працює – не чіпай" – написав політолог.

Він уточнив, що соціологи провели опитування серед жителів Києва, які планують йти на дільниці та голосувати. Таких виявилося майже 70%.

Більшість респондентів радить президенту Володимиру Зеленському підтримати чинного мера – 33% опитаних. 22,5% електорату виступають за висування Миколи Тищенка, що робить його головним конкурентом Кличка.

До виборів залишилося всього кілька місяців, тому в корені змінити цю ситуацію навряд чи комусь вдасться, вважає політолог Голобуцький.

"Практично нереально, що хтось із них хоча б наздожене Тищенка за рейтингами. Тобто, якщо Зеленському вже підтримувати своїх – то сенс є тільки в підтримці Тищенка, у якого вже є певний рейтинг. Експерименти (ті розмови про "кандидата-жінку" або Ткаченка, або ще когось), швидше за все, будуть означати програш київських виборів "слугами" "в суху", – запевняє Голобуцький.

Крім того, серед опитаних киян більше 85% дотримуються карантину, хоч його і послабили. А це, з великою часткою ймовірності, і є той ключовий момент, який вивів у лідери Віталія Кличка. Адже саме швидкі та рішучі дії його адміністрації яскраво виділялися на тлі коливань і промахів центральної влади. Свою справу зробила і постійна комунікація з населенням у кризовий період. Мер щодня на виду, щодня звітує і заповнює інформаційний ваккум у тривожний момент. Дивно, але в Зе-команді, яка прийшла до влади на високій медіа-хвилі, такого комунікатора не знайшлося.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віталій Кличко заявив,що в столиці почалася "брудна" виборча кампанія. Глава міста закликав майбутніх кандидатів не витрачати кошти на поширення брехні та маніпуляцій.