Кличко відреагував на пропозицію "Європейської солідарності" щодо виборів
Чинний мер столиці Віталій Кличко відреагував на заяву партії "Європейська солідарність" про готовність висунути його кандидатом на майбутніх виборах київського міського голови.
Він сказав, що піде в очільники столиці від політсили "УДАР", лідером якої є. Про це Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.
"Я почитав у ЗМІ заяву партії "Європейська солідарність" про готовність висунути мою кандидатуру на посаду мера Києва. Хочу подякувати за таку пропозицію", – написав він.
"Але зазначу, що я багато років є лідером політичної сили "УДАР", яка завжди боролась і відстоювала демократичні європейські цінності. І висуватимусь в мери від партії "УДАР Віталія Кличка". А також поведу команду "УДАРу" на місцеві вибори, зокрема – в Київраду", – підкреслив Кличко.
Мер столиці відзначив, що партія "УДАР" заради захисту інтересів місцевого самоврядування, громадян буде готовою співпрацювати з усіма демократичними силами, які діятимуть за правилами.
"Та працюватимуть в майбутній Київраді над змінами в столиці. І над змінами в країні в інших радах. Нагадаю: Київ дивиться у майбутнє", – підсумував він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Європейська солідарність" заявила, що готова висунути Кличка кандидатом на майбутніх виборах київського міського голови.