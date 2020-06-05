Чинний мер столиці Віталій Кличко відреагував на заяву партії "Європейська солідарність" про готовність висунути його кандидатом на майбутніх виборах київського міського голови.

Він сказав, що піде в очільники столиці від політсили "УДАР", лідером якої є. Про це Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Я почитав у ЗМІ заяву партії "Європейська солідарність" про готовність висунути мою кандидатуру на посаду мера Києва. Хочу подякувати за таку пропозицію", – написав він.

Кличко відреагував на пропозицію "Європейської солідарності" щодо виборів. Ілюстрація

"Але зазначу, що я багато років є лідером політичної сили "УДАР", яка завжди боролась і відстоювала демократичні європейські цінності. І висуватимусь в мери від партії "УДАР Віталія Кличка". А також поведу команду "УДАРу" на місцеві вибори, зокрема – в Київраду", – підкреслив Кличко.

Мер столиці відзначив, що партія "УДАР" заради захисту інтересів місцевого самоврядування, громадян буде готовою співпрацювати з усіма демократичними силами, які діятимуть за правилами.

"Та працюватимуть в майбутній Київраді над змінами в столиці. І над змінами в країні в інших радах. Нагадаю: Київ дивиться у майбутнє", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Європейська солідарність" заявила, що готова висунути Кличка кандидатом на майбутніх виборах київського міського голови.

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