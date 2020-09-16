Кличко спростував можливість об'єднання "УДАРу" з іншими політсилами: іде на вибори самостійно

Марина Погорілко політика 17:55, 16.09.2020 Оновлено: 18:02, 16.09.2020

Партія "УДАР" іде на вибори самостійно і не планує утворювати будь-яке об'єднання з іншими політсилами.

Про це заявив мер Києва, лідер партії "УДАР" Віталій Кличко у своєму відеозверненні, опублікованому у соціальній мережі Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Друзі! Сьогодні дізнався про підтримку моєї кандидатури на посаду мера Києва деякими іншими політичними силами. Я вдячний за це, бо підтримувати чи не підтримувати когось – це право кожної партії або політика. Розумію, що чимало політичних сил сьогодні хочуть, щоб Кличко був їхнім мером. Я ж знову чітко скажу всім: Я є і буду мером тільки киян! І завжди був відповідальним тільки перед киянами. Бо саме вони довірили мені втілювати зміни в Києві, обравши мером столиці. Я вдячний за підтримку кожному мешканцю нашого міста", – написав мер столиці.

""УДАР" іде на вибори самостійно. Ми не торгуємось! Будь-яке об'єднання можливе тільки навколо інтересів киян. Бо ми працюємо з киянами і для киян!", – наголосив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про підтримку кандидатури Віталія Кличка на посаду мера Києва заявила партія "Європейська Солідарність", оскільки він послідовно реалізує реформу децентралізації, ініційовану командою Порошенка.

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