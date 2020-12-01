Кличко склав присягу мера і запропонував створити 'велику коаліцію' в Київраді

Мер Києва Віталій Кличко склав присягу Київського міського голови, а також запропонував створити "велику коаліцію" всіх політичних сил новообраної Київради.

Про це він заявив під час відкриття першого засідання Київської міської ради IX скликання.

"Я переконаний, що нова Київрада має показати приклад роботи в інтересах людей, які його обрали, в інтересах міста. Без політичних ультиматумів. Без боротьби за посади і інтереси окремих політиків", – зазначив Кличко.

За його словами, кияни чекають від новообраної влади оперативно прийнятих і ефективних рішень, щоб врятувати здоров'я і життя киян, щоб місто розвивалося.

"Більшість політичних сил, що пройшли до Київради нового скликання, представлені і в парламенті. Тому ми маємо всі передумови працювати ефективно і конструктивно, показуючи приклад іншим містам країни. Тому що, як ви знаєте, вони орієнтуються саме на столицю", – підкреслив Кличко.

Разом з тим, мер Києва відзначив рішення, які Київрада має ухвалити в терміновому порядку ще в цьому році. Серед них – бюджет міста на 2021 рік і введення додаткових пільг для бізнесу, який постраждав через пандемію.

Як зазначив мер, більшість обранців Київради IX скликання – 74 депутата – стали депутатами вперше.

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