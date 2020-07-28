Кличко серйозно травмував ногу: що трапилося

Мер Києва Віталій Кличко надірвав ахіллове сухожилля, втім, прийшов на засідання Київради на милицях із травмованою ногою.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації на своєму сайті. Очільник столиці зазначив, що не дарма говорить людям берегти себе.

"Минула субота (25 липня. – Ред.) видалася активною. Спочатку пограв із синами у футбол, а потім пізно ввечері ганяв вандалів, що розписували стіни в центрі міста. І стара спортивна травма нагадала про себе. Знову надірвав ахіллове сухожилля", – пояснив Кличко.

Мер Києва зазначив, що йому не звикати, проте якийсь час доведеться ходити повільно.

"І, може, безвідповідальні чиновники радіють, що тимчасово чарівні пенделі не долітатимуть? То тепер з’явилася нова опція для недбалих – "налупити!" – пожартував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кличко спіймав на вулиці Києва двох хлопців, які малювали графіті на стіні будинку на вулиці Стрілецькій.