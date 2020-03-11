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11 березня • оновлено в 11:08
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/ політика

Кличко розповів, як він втримався в кріслі мера Києва

1.4т
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Колишній мер Нью-Йорка, адвокат президента США Рудольф Джуліані спілкувався з радником лідера України Володимиром Зеленським, закликаючи залишити главу Києва Віталія Кличка на посаді.

Даний факт підтвердив сам столичний градоначальник в авторському проєкті "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

При цьому Кличко зазначив, що Джуліані не політик, і він ніяк не може впливати на українську політику.

Віталій Кличко

Віталій Кличко

"Я знайомий з ним з 2006 року. Він – один з найуспішніших мерів в світі, має дуже великий досвід, ми з ним неодноразово зустрічалися, обговорювали проблеми Києва і самоврядування", – розповів він.

Однак все ж Кличко визнав, що Джуліані його врятував, і не бачить в цьому нічого поганого.

"Це навіть добре, що я можу звернутися до Дональда Трампа, Джуліані і т.д. Нехай Ткаченко та інші знайдуть таку можливість – до кого звернутися, не маючи авторитету в світі ... Я, маючи авторитет, розмовляю з політиками по всьому світу , роблю все, щоб Київ був кращою столицею планети, Україна теж посіла належне їй місце. Потенціал у нас є", – підкреслив мер Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко оцінив загрозу коронавируса в столиці.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новини Києва та Київської області
Особи
Дональд Трамп Рудольф Джуліані Орест Сохар Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
Тег
Орестократія
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
" Я есть Грут " ?
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