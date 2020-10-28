Кличко розповів про свої симптоми COVID-19

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що після зараження коронавірусом (COVID-19) втратив нюх.

Про це він розповів на брифінгу в середу, 28 жовтня, який провів удома на самоізоляції.

"Відчуваю себе непогано. Держусь бадьоро. Весь час на телефоні. На зв'язку з міськими службами, контролюю ситуацію. Єдине з симптомів – голос сів, запахів не відчуваю. Температура вже в нормі. П'ю вітаміни. Все нормально", – сказав глава столиці.

Також Кличко додав, що в понеділок, 26 жовтня зробив повторний тест на COVID-19, але результат був позитивним.

Нагадаємо, що 24 жовтня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що заразився коронавірусом. Через хворобу глава міста не голосував на місцевих виборах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 27 жовтня, коронавірусом в Києві заразилися 563 особи. У Київській області зафіксували 309 нових заражених.