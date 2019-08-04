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Кличко покинув Україну: в мережі виклали фото з літака

14.1т Читати матеріал російською

У неділю, 4 серпня, мер Києва Віталій Кличко вилетів із Києва у відпустку.

Відповідну фотографію з літака опублікувала на своїй сторінці в Facebook, яка є закритою для сторонніх користувачів, журналістка Ірина Каспарова, передає "Страна".

Так, уточнюється, що Кличко покинув столицю близько 08:00 в неформальному одязі: білій бейсболці та футболці. "З чемпіоном світу на борту. Гарний початок відпустки", – поділилася Каспарова.

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Каспарова фотографується з Кличком в літаку

Каспарова фотографується з Кличком в літаку

"Країна"

Згідно із заявою мера, опублікованою на сайті Кievvlast, він пішов в узгоджену із президентом нетривалу відпустку з 5 до 9 серпня. Судячи з інформації табло київських аеропортів, відправитися він міг до Анталії або Таллінна.

Кличко покинув Україну: в мережі виклали фото з літака

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 липня президент Зеленський дізнався від працівників машинобудівного заводу в Дніпрі про те, що столична влада нібито не заплатила за поставлені трамваї, і подзвонив щодо цього приводу Віталію Кличку.

Віталій Кличко

Віталій Кличко

facebook /Vitaliy.Klychko

Пізніше мер Києва заявив, що готовий дати публічно і непублічно роз'яснення тієї чи іншої ситуації, яка цікавить президента.

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Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
Теги
відпустка подорожі
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Так дело к осени,все перелетные птицы на юга кучкуются.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
А Алкаш покинул или "кинул" Украину?
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Сиромашенко Александр, хз...Ельцина уже давно нет,да и с Украиной нормальные отношения были...он же не Ху#ло.
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Andreychyk Andrey
Andreychyk Andrey
Щоб не дали пизди втік у відпустку
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Andreychyk Andrey, вообще странно, как это человек летом взял себе отпуск!!! Жесть какая)))
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