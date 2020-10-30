Кличко прокоментував скандальне рішення суддів КС

Сьогодні насправді йдеться про демократичне і європейське майбутнє України. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі, коментуючи рішення Конституційного суду щодо ключових повноважень НАЗК.

"Сьогодні, коли Конституційний суд намагається позбавити повноважень НАЗК на моніторинг способу життя чиновників, зокрема, скасовуючи потребу подання ними електронних декларацій, йдеться, насправді, про демократичне і європейське майбутнє України. Бо фактично скасовуються механізми запобігання корупції, що Україна створювала кілька останніх років. І брала відповідні зобов'язання перед ЄС, ухвалюючи антикорупційне законодавство, – наголосив Кличко. – Ми не повинні перекреслити реформи. Особливо в такій сфері, як боротьба з корупцією. Це викликає обурення та недовіру і серед громадян України, і нерозуміння з боку міжнародних партнерів нашої держави. Люди, які обирають владу, повинні знати, за які кошти живуть чиновники. Це – один із головних принципів демократії", – зауважив Віталій Кличко.